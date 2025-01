Μαρινάκης: Θα γίνει προ ημερησίας συζήτηση για τα Τέμπη και ο πρωθυπουργός θα είναι παρών

Δικαιοσύνη μόνο από την ίδια τη Δικαιοσύνη. Ούτε από τηλεοπτικά πάνελ οποιουδήποτε είδους, ούτε από πολιτικούς οποιουδήποτε κόμματος, είπε ο Παύλος Μαρινάκης