Κινητικότητα στην αντιπολίτευση χωρίς να λείπουν οι «παραφωνίες»

Your browser does not support the audio element.

Με τρεις προτάσεις για διεξαγωγή προ ημερησίας συζήτησης στη Βουλή για το δυστύχημα των Τεμπών κινήθηκε η αντιπολίτευση μετά τις κινητοποιήσεις της Κυριακής