Ξεκινά-το-ipo-της-titan-america-με-στόχο-αποτίμηση-ως-$3,3-δισ.

Η Titan Cement International S.A. (Euronext Βρυξέλλες, ATHEX και Euronext Παρίσι, TITC) ανακοινώνει σήμερα ότι η βελγική θυγατρική της, Titan America S.A. («Titan America»), μητρική εταιρεία των δραστηριοτήτων του Ομίλου στις ΗΠΑ, έχει ξεκινήσει roadshow αναφορικά με μία αρχική δημόσια προσφορά («IPO») 24.000.000 κοινών μετοχών.

Η δημόσια προσφορά αποτελείται από 9.000.000 νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν και θα πωληθούν από την Titan America και από 15.000.000 υφιστάμενες κοινές μετοχές που θα πωληθούν από την Titan Cement International S.A. Η Titan Cement International S.A. αναμένει να παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών για την επιπλέον αγορά 3.600.000 κοινών μετοχών σε περίπτωση υπερκάλυψης.

Η προτεινόμενη τιμή ανά μετοχή αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 15 και 18 δολαρίων Αμερικής. Η Titan America έχει υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των κοινών μετοχών της προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «TΤΑΜ».

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η Titan Cement International S.A. αναμένεται να κατέχει 160.362.465 κοινές μετοχές της Titan America, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 87% του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία (ή το 85% του συνόλου εάν οι ανάδοχοι ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα προαίρεσης).

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η αποτίμηση της εταιρείας, αν τελικώς η μετοχή κλειδώσει στα 18 δολάρια, δύναται να ανέλθει ως τα 3,31 δισ. δολάρια.

Η Citigroup και η Goldman Sachs & Co. LLC (βάσει αλφαβητικής σειράς) ενεργούν ως βασικοί συντονιστές της προτεινόμενης προσφοράς. Η BofA Securities, η BNP Paribas, η Jefferies, η HSBC, η Societe Generale και η Stifel ενεργούν ως διαχειριστές της προτεινόμενης προσφοράς.

Η προσφορά θα πραγματοποιηθεί μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου («Prospectus») σύμφωνα με το Nόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί («Securities Act»). Αντίγραφα του προκαταρκτικού ενημερωτικού δελτίου, κατόπιν διαθεσιμότητας, θα δύνανται να ληφθούν από τη Citigroup Global Markets Inc. at Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 ή μέσω τηλεφώνου στο (800) 831-9146 ή από τη Goldman Sachs & Co. LLC, Υπόψη: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, μέσω τηλεφώνου στο (866) 471-2526 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [- -].

Αίτηση εγγραφής σχετικά με τις εν λόγω κινητές αξίες υπεβλήθη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ («SEC») αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ. Η πώληση των κινητών αυτών αξιών ή η αποδοχή προσφορών για την αγορά τους δεν επιτρέπεται πριν η αίτηση εγγραφής τεθεί σε ισχύ.