ΠΑΣΟΚ: «Οι κινητοποιήσεις ήταν μια κραυγή για δικαιοσύνη και αλήθεια»

Your browser does not support the audio element.

«Δεν ενδείκνυται για πάσης φύσεως πολιτική εκμετάλλευση» – Η Χαριλάου Τρικούπη προαναγγέλει κοινοβουλευτικά βήματα για τα Τέμπη