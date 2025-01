Φλωρίδης-στον-ΣΚΑΪ:-Σύμφωνα-με-εμπειρογνώμονες-συγγενών-των-θυμάτων-των-Τεμπών,-δεν-υπήρξε-13ο-βαγόνι-στο-τρένο

Your browser does not support the audio element.

«Κανένα τμήμα από τα χώματα που μαζεύτηκαν δεν εξαφανίστηκε, πήγε λίγο παραπέρα – Ο εφέτης ανακριτής είναι μέρα νύχτα πάνω από την υπόθεση» είπε ο υπουργός