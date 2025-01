Μαρινάκης: Προανακριτική για τα Τέμπη εφόσον «πέσει η Δικαιοσύνη σε οποιοδήποτε πολιτικό όνομα»

«Μία είναι η απάντηση. Δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη για όλους και για όποια πρόσωπα και αν υποδείξει η έρευνα», τόνισε από τη Βουλή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος