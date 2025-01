Τα Τέμπη αλλάζουν την ατζέντα – Σήμερα αναμένεται η τοποθέτηση του πρωθυπουργού

Your browser does not support the audio element.

Κατανόηση για την οργή των πολιτών, ενόχληση για απαξιωτικές τοποθετήσεις στελεχών, μέτωπο στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης