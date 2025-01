Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια με Ρούτε – Τι συζήτησαν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε είχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας – Η ανάρτησή του