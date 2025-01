Επένδυση-στην-καινοτομία:-to-envolve-αναζητά-20-startups-για-τον-νέο-κύκλο-envolvexl

To Envolve Entrepreneurship αναζητά τις επόμενες 20 καινοτόμες επιχειρήσεις που θα λάβουν επιχειρηματική υποστήριξη, καθοδήγηση, και διεθνή δικτύωση, διεκδικώντας παράλληλα επενδύσεις έως 265.000€, μέσω του προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης EnvolveXL.

Οι ενδιαφερόμενες ομάδες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και τις 21 Φεβρουαρίου 2025 μέσω του συνδέσμου εδώ.

Το ΕnvolveXL, που πραγματοποιείται με τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη του Libra Philanthropies , προσφέρει ένα εντατικό πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων μηνών, με στόχο την υποστήριξη και την επιτάχυνση 20 καινοτόμων επιχειρήσεων.

Με την υποστήριξη του Libra Philanthropies, πέντε εταιρείες σε κάθε ετήσιο κύκλο, δύναται να λάβουν συνολικά επενδύσεις έως και 265.000€, στo πλαίσιo της προσέγγισης “Investing for Good” του EnvolveXL.

Οι πέντε πρώτες επενδύσεις του EnvolveXL έχουν ήδη υλοποιηθεί, υποστηρίζοντας τις CityCrop, Coinbux, Kleesto , Travelr και Vivestia, στο πλαίσιο του προγράμματος. Αξιοσημείωτες επενδύσεις σε εταιρείες του 1ου κύκλου του EnvolveXL έχουν επίσης πραγματοποιηθεί και από VCs και Angel Investors, με πιο πρόσφατη την επένδυση ύψους 320.000€ στην Coinbux, αλλά και την επένδυση ύψους 750.000€ στην Circuland , εντός του 2024.

Επιπλέον, το Envolve διοργανώνει διαδικτυακή συνάντηση ενημέρωσης μέσω Zoom για το EnvolveXL, την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου στις 17:00, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:

ενημερωθούν αναλυτικά για το πρόγραμμα και τα στάδιά του,

λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αίτησης και συμμετοχής,

υποβάλουν ερωτήσεις και να λάβουν διευκρινίσεις από την ομάδα του Envolve.

Οι ενδιαφερόμενες ομάδες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του συνδέσμου εδώ. https://bit.ly/EnvolveXLinfoday

Η μηνιαία συνάντηση του ελληνικού startup οικοσυστήματος, το START your night UP, θα διοργανωθεί στις 12 Φεβρουαρίου, και ώρα 19:00, ως παράλληλη δράση του Doers Summit στο Π55 Coworking Space (Πλαταιών 55, Αθήνα, 104 35) και θα συνεχιστεί κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα. Το Doers Summit είναι ένα παγκόσμιο event που ενώνει ηγέτες της επιχειρηματικότητας, επενδυτές και στελέχη από διάφορους τομείς.

Παράλληλα, το START your night UP επιστρέφει αυτόν το μήνα και στη Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 13 Φεβρουαρίου στις 18:00 – 21.00, στο Odyssea Κέντρο Νέων Θεσσαλονίκης (Βίκτωρος Ουγκώ 9A, Θεσσαλονίκη). Σε συνεργασία με τοπικούς φορείς της καινοτομίας και υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, το START your night UP @SKGedition στοχεύει στη δικτύωση, την ανταλλαγή εμπειριών και την προώθηση συνεργασιών ανάμεσα σε στελέχη της επιχειρηματικότητας, και της καινοτομίας. Η εκδήλωση περιλαμβάνει διαδραστικές συζητήσεις και θα κλείσει με μια βραδιά δικτύωσης.