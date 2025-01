Ανδρουλάκης: «Ρεσιτάλ αναξιοπιστίας» από την κυβέρνηση – «Είμαι έτοιμος για εκλογές» – «Να αποσυρθεί ο Τασούλας»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ρεσιτάλ αναξιοπιστίας» και ψέματος αλλά και για επιχείρηση συγκάλυψης της τραγωδίας των Τεμπών