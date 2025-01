Μητσοτάκης για τους πεσόντες των Ιμίων: Θα φωτίζουν για πάντα τα γαλάζια νερά και νησιά του Αιγαίου

«Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος, Έκτορας Γιαλοψός. Τρεις φάροι ελευθερίας», έγραψε ο πρωθυπουργός σε ανάρτηση στα social media