Τηλεοπτικός καβγάς Ρωμανού-Αλεξιάδη για τα Τέμπη: «Τα 57 άτομα δολοφονήθηκαν από την κυβέρνηση» – «Με λες δολοφόνο, να το πάρεις πίσω»

Ανέβηκαν οι τόνοι όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αποκάλεσε την κυβέρνηση δολοφόνους για την τραγωδία στα Τέμπη – Έντονη αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ