Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ: Θα ήταν πολιτικά βλακώδες να κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη

Your browser does not support the audio element.

«Εάν προσκομιστούν στοιχεία από τη Δικαιοσύνη και για πολιτικά πρόσωπα, είμαστε ανοιχτοί και για Προανακριτική Επιτροπή» επανέλαβε ο υπουργός Οικονομικών