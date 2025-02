Δύο προτάσεις για τις αμυντικές δαπάνες της Ε.Ε. καταθέτει ο Κυρ. Μητσοτάκης

Your browser does not support the audio element.

Άτυπο συμβούλιο για την άμυνα πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες – Θα συζητηθεί η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή του γ.γ. Μαρκ Ρούτε