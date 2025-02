Πληθωρισμός: Στο 3,1% τον Ιανουάριο – Ενέργεια και υπηρεσίες στο επίκεντρο

Αν και ο δείκτης τροφίμων, ποτών και καπνού σημείωσε αύξηση 0,1% από – 0,2% τον Δεκέμβριο, ήταν από τους χαμηλότερους μεταξύ των κρατών-μελών της ευρωζώνης.

Για το σύνολο των χωρών της ζώνης του ευρώ, τα στοιχεία δείχνουν μικρή επιτάχυνση του πληθωρισμού στο 2,5% από 2,4% τον Ιανουάριο καταδεικνύοντας στους υπεύθυνους χάραξης της νομισματικής πολιτικής ότι μπορεί να είμαστε κοντά στο στόχο του 2% ωστόσο ακόμα δεν έχει επιτευχθεί.

Euro area #inflation expected to be 2.5% in January 2025, up from 2.4% in December 2024. Components: services +3.9%, food, alcohol & tobacco +2.3%, energy 1.8%, other goods +0.5% – flash estimate https://t.co/pcygk95Ufu pic.twitter.com/iE9IeWLOsu

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) February 3, 2025