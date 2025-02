Τουρκία: «Η Ελλάδα έχει αεροπορική υπεροχή – Με τους πυραύλους Meteor θα αλλάξουν οι ισορροπίες» – Νέες απειλές με τους Tayfun

“Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τα πρώτα 20 μεταχειρισμένα Eurofighter μπορούν να φτάσουν στην Τουρκία το 2026” – Τούρκοι αναλυτές στοχοποιούν την Ελλάδα