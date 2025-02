Τραμπ:-«Παγώνει»-για-ένα-μήνα-ο-εμπορικός-πόλεμος-ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε σχετική συμφωνία μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τζάστιν Τριντό, ο οποίος και γνωστοποίησε τις εξελίξεις με ανάρτησή του στα social media.

Η αναβολή ανακοινώθηκε λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ και ο πρόεδρος του Μεξικού δήλωσαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα παύσει για έναν μήνα τους προγραμματισμένους δασμούς στις εισαγωγές από το Μεξικό.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η Κίνα, τρίτος στόχος του Τραμπ, ετοιμάζεται επίσης για συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Να σημειωθεί ότι εκτιμήσεις κάποιων επενδυτών είναι ότι οι δασμοί μπορεί να αποτελούν διαπραγματευτικό εργαλείο και γι΄αυτό οι επενδυτές δεν θα πρέπει να αντιδρούν υπερβολικά στις αρχικές ανακοινώσεις.

Ο Τριντό υποσχέθηκε πόλεμο στα καρτέλ της φαιντανύλης, καθώς οι δασμοί επιβλήθηκαν με αιτιολογία την αυξανόμενη παραγωγή του συνθετικού οπιοειδούς στη χώρα.

«Ο Καναδάς εφαρμόζει το συνοριακό μας σχέδιο 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων — ενίσχυση των συνόρων με νέα ελικόπτερα, τεχνολογία και προσωπικό, ενισχυμένος συντονισμός με τους Αμερικανούς εταίρους μας και αυξημένοι πόροι για να σταματήσει η ροή της φαιντανύλης. Σχεδόν 10.000 άτομα πρώτης γραμμής εργάζονται και θα εργάζονται για την προστασία των συνόρων.

Επιπλέον, ο Καναδάς αναλαμβάνει νέες δεσμεύσεις για να διορίσει έναν «τσάρο» για την φαιντανύλη. Θα χαρακτηρίσουμε τα καρτέλ ως τρομοκράτες, θα εξασφαλίσουμε 24ωρη παρακολούθηση στα σύνορα, θα ξεκινήσουμε μια Κοινή Δύναμη Δράσης Καναδά-ΗΠΑ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της φαιντανύλης και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Έχω επίσης υπογράψει μια νέα οδηγία για τις υπηρεσίες πληροφοριών για το οργανωμένο έγκλημα και τη φαιντανύλη και θα τη στηρίξουμε με 200 εκατομμύρια δολάρια».

I just had a good call with President Trump. Canada is implementing our $1.3 billion border plan — reinforcing the border with new choppers, technology and personnel, enhanced coordination with our American partners, and increased resources to stop the flow of fentanyl. Nearly…

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 3, 2025