Διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για Τριαντόπουλο και τυχόν ποινικές ευθύνες για τα Τέμπη ζητά το ΠΑΣΟΚ

Your browser does not support the audio element.

«Το ΠΑΣΟΚ με θεσμική συνέπεια καταθέτει πρόταση για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης», τονίζεται σε ανακοίνωση