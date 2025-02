Η πρόταση Μητσοτάκη και Τουσκ για την αντιπυραυλική άμυνα της Ευρώπης στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής

Your browser does not support the audio element.

Οι συζητήσεις των 27 για την άμυνα συμπεριέλαβαν τρία κύρια θέματα: τις στρατιωτικές δυνατότητες, τη χρηματοδότηση και τις συνεργασίες