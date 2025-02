Προκαλούν στην Τουρκία: «Ο πύραυλος Tayfun φτάνει στην Ελλάδα, ακούστηκε στην Αθήνα» – Νέες αναφορές για Γαλάζια Πατρίδα

Your browser does not support the audio element.

«Άρα εδώ έχουμε τη Γαλάζια Πατρίδα. Σήμερα έγινε και η 3η δοκιμαστική βολή του Tayfun. Άρα μπορούμε να πούμε πως ο ήχος του Tayfun ακούστηκε στην Αθήνα;»