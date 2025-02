Φον-ντερ-Λάιεν:-Θα-προστατεύουμε-πάντα-τα-συμφέροντά-μας,-όπως-και-όποτε-χρειαστεί

«Θα είμαστε ανοικτοί και πραγματιστές όσον αφορά το πώς θα το επιτύχουμε» τόνισε ο πρόεδρος της Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι έτοιμη για σκληρές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για να προστατεύσει τα συμφέροντά της έναντι της απειλής για επιβολή αυξημένων εμπορικών δασμών, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Πρώτη προτεραιότητά μας είναι τώρα να εργασθούμε στους πολλούς τομείς στους οποίους τα συμφέροντά μας συγκλίνουν, από κρίσιμης σημασίας αλυσίδες εφοδιασμού μέχρι αναδυόμενες τεχνολογίες. Να διευθετήσουμε οποιαδήποτε παράπονα και να θέσουμε τα θεμέλια για μια ισχυρή σύμπραξη», δήλωσε σε ομιλία της η φον ντερ Λάιεν.

«Θα είμαστε ανοικτοί και πραγματιστές όσον αφορά το πώς θα το επιτύχουμε. Αλλά θα καταστήσουμε εξίσου σαφές ότι θα προστατεύουμε πάντα τα συμφέροντά μας – όπως και όποτε χρειαστεί», τόνισε.

We are in the era of hyper-competitive and hyper-transactional geopolitics.

in this hot-headed world, Europe’s best approach is to remain level-headed.

And build a foreign policy that stays true to who we are and deliver for our people and partners ↓ https://t.co/SBeRnXGRGW

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 4, 2025