Μόνο του προχωρά το ΠΑΣΟΚ για τα Τέμπη

Το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη προς τον ΣΥΡΙΖΑ, πως το ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί μόνο του αντιπολιτευτικά στο θέμα των Τεμπών, ήταν σαφές