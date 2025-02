ΠΑΣΟΚ: Προανακριτική επιτροπή – Πρόταση δυσπιστίας – Να αποσυρθεί ο Τασούλας από την υποψηφιότητα για ΠτΔ

ΠΑΣΟΚ: «Έκθετος ο κ. Τασούλας» – Γιατί ζητά προανακριτική επιτροπή

Your browser does not support the audio element.

Σε τρεις άξονες κινείται η αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση για την τραγωδία των Τεμπών – Τι οδήγησε τη Χαριλάου Τρικούπη στην πρόταση για προανακριτική