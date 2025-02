Τουρκία:-«Οι-Έλληνες-διαθέτουν-rafale-και-f-16-block-70,-με-τα-eurofighter-φέρνουμε-ισορροπία»

Your browser does not support the audio element.

«Με τα Eurofighter και τους πυραύλους Meteor προσπαθούμε να φέρουμε ισορροπία στους αιθέρες – Οι ΗΠΑ δεν μας έδωσαν ούτε τα F-35 τα οποία είχαμε πληρώσει»