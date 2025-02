Φιντάν: Τον Απρίλιο στην Άγκυρα η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Αιχμές κατά Ελλήνων πολιτικών Πολιτική 11:34, 05.02.2025 UPDATE: 12:07

Your browser does not support the audio element.

Η συνάντηση στην Άγκυρα θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας – Τι αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εξωτερικών