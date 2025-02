Βουλή: Με φόντο την προανακριτική η τρίτη ψηφοφορία για Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Λίγες μόνο ώρες μετά το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής, η Βουλή προχωρά στην τρίτη συνεδρίαση για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας