ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Να πάνε στο Ειδικό Δικαστήριο οι εμπλεκόμενοι όσο ψηλά και αν βρίσκονται»

Your browser does not support the audio element.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας προκειμένου να έρθει ο πρωθυπουργός στην προ ημερήσιας συζήτηση