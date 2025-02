titan-america:-Στα-16-δολάρια-ανά-μετοχή-η-τιμή-διάθεσης-της-ipo

Οι κοινές μετοχές της Titan America αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «TTAM» στις 7 Φεβρουαρίου, 2025.

Τιμή διάθεσης στα 16 δολάρια ανά μετοχή όρισε η Titan America SA για τις 24.000.000 κοινές μετοχές της IPO στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η δημόσια προσφορά («IPO») αποτελείται από 9.000.000 νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν και θα πωληθούν από την Titan America και από 15.000.000 υφιστάμενες κοινές μετοχές που θα πωληθούν από την Titan Cement International SA.

Η δημόσια προσφορά («IPO») αποτελείται από 9.000.000 νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν και θα πωληθούν από την Titan America και από 15.000.000 υφιστάμενες κοινές μετοχές που θα πωληθούν από την Titan Cement International SA. Η Titan Cement International SA έχει παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών για την αγορά επιπλέον 3.600.000 κοινών μετοχών, σε περίπτωση υπερκάλυψης, στην τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς μετά την αφαίρεση προμηθειών αναδοχής. Οι κοινές μετοχές της Titan America αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «TTAM» στις 7 Φεβρουαρίου, 2025.

Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Φεβρουαρίου 2025 και υπόκειται στην πλήρωση των κοινώς αποδεκτών όρων κλεισίματος.

Υπερκάλυψη πάνω από 5 φορές για την Titan America

Η Titan America αναμένει να αντλήσει κεφάλαια της τάξης των 136,8 δολαρίων μετά την αφαίρεση των προμηθειών των αναδόχων, τα οποία θα διατεθούν για επενδυτικές δαπάνες και άλλους γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης επενδύσεων σε τεχνολογίες και στρατηγικές ανάπτυξης της Titan America, καθώς και για την επιδίωξη στρατηγικών εξαγορών που συμπληρώνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα της Titan America.

Η Titan Cement International SA αναμένει να αντλήσει κεφάλαια της τάξης των 228 εκατ. δολαρίων μετά την αφαίρεση των προμηθειών των αναδόχων. Συνεπώς τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώνονται, ανέρχονται στα 364 εκατ. ευρώ, που θα αυξηθούν υπό την προϋπόθεση πώλησης ακόμη 3,6 εκατ. μετοχών που θα ζητήσουν οι ανάδοχοι.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η Titan Cement International SA αναμένεται να κατέχει 160.362.465 κοινές μετοχές της Titan America, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 87% του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία (ή 156.762.465 κοινές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 85% του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανάδοχοι θα ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα προαίρεσης τους).

Η Citigroup και η Goldman Sachs & Co. LLC (βάσει αλφαβητικής σειράς) ενεργούν ως βασικοί συντονιστές της προτεινόμενης προσφοράς. Η BofA Securities, η BNP Paribas, η Jefferies, η HSBC, η Societe Generale και η Stifel ενεργούν ως διαχειριστές της αρχικής δημόσιας προσφοράς.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η Titan Cement International SA (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Παρισιού) ανακοίνωσε σήμερα ότι η Βελγική θυγατρική της, Titan America SA («Titan America»), μητρική εταιρεία των δραστηριοτήτων του Ομίλου στις ΗΠΑ, όρισε τιμή διάθεσης 16,00 δολαρίων Αμερικής ανά μετοχή, για τις 24.000.000 κοινές μετοχές της αρχικής δημόσιας προσφορά της («IPO»). Η δημόσια προσφορά («IPO») αποτελείται από 9.000.000 νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν και θα πωληθούν από την Titan America και από 15.000.000 υφιστάμενες κοινές μετοχές που θα πωληθούν από την Titan Cement International SA.

Η Titan Cement International SA έχει παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών για την αγορά επιπλέον 3.600.000 κοινών μετοχών, σε περίπτωση υπερκάλυψης, στην τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς μετά την αφαίρεση προμηθειών αναδοχής. Οι κοινές μετοχές της Titan America αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «TTAM» στις 7 Φεβρουαρίου, 2025.

Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Φεβρουαρίου, 2025 και υπόκειται στην πλήρωση των κοινώς αποδεκτών όρων κλεισίματος.

Η Titan America αναμένει να αντλήσει κεφάλαια της τάξης των 136.800.000 δολαρίων Αμερικής μετά την αφαίρεση των προμηθειών των αναδόχων, τα οποία θα διατεθούν για επενδυτικές δαπάνες και άλλους γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης επενδύσεων σε τεχνολογίες και στρατηγικές ανάπτυξης της Titan America, καθώς και για την επιδίωξη στρατηγικών εξαγορών που συμπληρώνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα της Titan America.

Η Titan Cement International SA αναμένει να αντλήσει κεφάλαια της τάξης των 228.000.000 δολαρίων Αμερικής μετά την αφαίρεση των προμηθειών των αναδόχων.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η Titan Cement International SA αναμένεται να κατέχει 160.362.465 κοινές μετοχές της Titan America, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 87% του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία (ή 156.762.465 κοινές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 85% του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανάδοχοι θα ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα προαίρεσης τους).

Η Citigroup και η Goldman Sachs & Co. LLC (βάσει αλφαβητικής σειράς) ενεργούν ως βασικοί συντονιστές της προτεινόμενης προσφοράς. Η BofA Securities, η BNP Paribas, η Jefferies, η HSBC, η Societe Generale και η Stifel ενεργούν ως διαχειριστές της αρχικής δημόσιας προσφοράς.

Ένα αρχικό ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την προσφορά έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. (SEC) και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της SEC, στη διεύθυνση http://www.sec.gov. Ένα τελικό ενημερωτικό δελτίο που θα αντικατοπτρίζει τους τελικούς όρους της προσφοράς θα κατατεθεί στην SEC. Αντίγραφα του αρχικού ενημερωτικού δελτίου δύνανται να ληφθούν από τη Citigroup Global Markets Inc. at Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 ή μέσω τηλεφώνου στο (800) 831-9146 ή από τη Goldman Sachs & Co. LLC, Υπόψη: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, μέσω τηλεφώνου στο (866) 471-2526 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [- -].

Δήλωση εγγραφής μέσω του εντύπου F-1 (Registration No. 333-284251) σχετικά με τις εν λόγω κινητές αξίες υπεβλήθη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ («SEC») και τέθηκε σε ισχύ στις 6 Φεβρουαρίου, 2025.

Το παρόν δελτίο τύπου δεν συνιστά ούτε δύναται να ερμηνευθεί ως προσφορά προς πώληση ή προσέλκυση προτάσεων, ούτε προβλέπεται η πώληση των κινητών αυτών αξιών σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία η προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πλήρωση των

προϋποθέσεων σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών της συγκεκριμένης πολιτείας ή δικαιοδοσίας.