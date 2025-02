Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές για δημοσίευμα Spiegel αναφορικά με επιστροφές μεταναστών από τη Γερμανία στην Ελλάδα

Your browser does not support the audio element.

Πηγές από την κυβέρνηση δίνοντας απάντηση σε δημοσιεύματα που κάνουν αναφορά σε επιστροφές προσφύγων και μεταναστών από τη Γερμανία προς την Ελλάδα