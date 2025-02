Politico: Η Ελλάδα πιέζει τη Γαλλία να σταματήσει την πώληση Meteor στην Τουρκία

Your browser does not support the audio element.

To Ηνωμένο Βασίλειο, όχι η Γαλλία, ηγείται των συνομιλιών για τη συμφωνία, ανέφερε Γάλλος διπλωμάτης υπενθυμίζοντας τη γαλλο-ελληνική συμφωνία του 2021