Αυλαία στη διαδικασία: Ο Κωνσταντίνος Τασούλας εκλέγεται σήμερα Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Your browser does not support the audio element.

Έχοντας συγκεντρώσει πλειοψηφία 160 θετικών ψήφων στις 3 προηγούμενες – άκαρπες – ψηφοφορίες, η σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας θα βγάλει «λευκό καπνό»