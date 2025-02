Η Τουρκία επιδιώκει μια ιστορική ειρήνη με τους Κούρδους – Η ευκαιρία του Ερντογάν και ο ρόλος του Οτσαλάν

Your browser does not support the audio element.

Ο Ερντογάν διαβλέπει μια ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και εξαλείψει την αυξανόμενη απειλή του κουρδικού εθνικισμού στην περιοχή.