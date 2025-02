Φρίντριχ Μερτς: Η ΕΕ δεν πρέπει να εμφανίζεται στις ΗΠΑ ως «νάνος»

Ο υποψήφιος των CDU/CSU τονίζει ότι η ΕΕ δεν έχει την πολυτέλεια να εμφανίζεται αδύναμη απέναντι στον Τραμπ και κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να υψώσουν ανάστημα