Αντιδράσεις στην Τουρκία για τις «προβοκατόρικες» δηλώσεις Δένδια – Ζήτησε από τις ΗΠΑ να διαλέξουν Ελλάδα ή Τουρκία

Your browser does not support the audio element.

«Ο υπουργός της Ελλάδας Νίκος Δένδιας κάλεσε τις ΗΠΑ να αποφασίσουν με ποιον θα συνεργαστούν: με την Ελλάδα ή την Τουρκία»