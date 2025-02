Κυβερνητικές πηγές: Αδιανόητο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αμφισβητεί τον θεσμό της Δικαιοσύνης

Ο κ. Ανδρουλάκης «εισέρχεται στον μακρύ κατάλογο των εκπροσώπων της οπισθοδρόμησης και του πολιτικού καιροσκοπισμού» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές