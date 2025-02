Μητσοτάκης: Στόχος να έχουμε 900 καινούρια λεωφορεία έως τα μέσα του 2025 – Να αυξήσουμε τη συχνότητα των δρομολογίων

Your browser does not support the audio element.

«Η υποστήριξη των μέσων μεταφοράς της πρωτεύουσας είναι κεντρικό στοίχημα της κυβέρνησης» δήλωσε ο πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στου Ρέντη