Τράπεζα-Πειραιώς:-Οι-δέκα-διακρίσεις-στα-procurement-excellence-awards-2025

Αναδείχθηκε Procurement Team of the Year – Large Enterprise και έλαβε το Platinum Award στην κατηγορία Best Procurement Transformation Program

Η Πειραιώς απέσπασε 10 σημαντικές διακρίσεις στα Procurement Excellence Awards 2025 που διοργάνωσε η BOUSSIAS Events. Ειδικότερα, αναδείχθηκε Procurement Team of the Year – Large Enterprise και τιμήθηκε με το Platinum Award στην κατηγορία Best Procurement Transformation Program.

Η επιβράβευση αυτή αποτελεί αναγνώριση των σύγχρονων και καινοτόμων διαδικασιών που εφαρμόζει η Πειραιώς στις προμήθειες με έμφαση στη διαφάνεια, την αποδοτικότητα και την υιοθέτηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών. Είναι δε αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας και πολιτικών που προωθούν την καινοτομία και αναδεικνύουν την αριστεία.

Κατά την παραλαβή των βραβείων, η Άσπα Παπαδοπούλου, Head of Group Procurement, Piraeus Bank Group, δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές αναδεικνύουν την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής μας για αποδοτικότερη διαχείριση προμηθειών με την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων διαδικασιών και εργαλείων που προωθούν τη συνεχή βελτίωση και την αριστεία. Η βράβευση από τους ειδικούς του κλάδου αποτελεί κίνητρο να συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση την προσπάθεια για ακόμα πιο αποτελεσματική διαχείριση».

Η Πειραιώς απέσπασε ακόμη οκτώ σημαντικές διακρίσεις και συγκεκριμένα:

• Το βραβείο Gold στην κατηγορία Best Procurement Transformation Program.

• Το βραβείο Gold στην κατηγορία Financial Services.

• Το βραβείο Gold στην κατηγορία Best Contract Management Initiative.

• Το βραβείο Gold στην κατηγορία Best approach to Risk Mitigation.

• Το βραβείο Gold στην κατηγορία Best Environmental and Social Responsibility Initiative.

• Το βραβείο Silver στην κατηγορία Best Collaborative Teamwork Project.

• Το βραβείο Bronze στην κατηγορία Best Supplier Relationship Management Initiative.

• Το βραβείο Bronze στην κατηγορία Best Sustainability Initiative.

Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν την έμφαση που δίνει η Πειραιώς στην υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών προμηθειών που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, τη διαχείριση κινδύνων και τη στρατηγική συνεργασία με τους προμηθευτές, συμβάλλοντας έτσι στην ευρύτερη ανάπτυξη και εξέλιξη του οργανισμού.