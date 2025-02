Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ισότητα των φύλων στις επιχειρήσεις, την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ και τον «Προσωπικό Βοηθό»

Το νομοσχέδιο ψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, κατά ψήφισε ΚΚΕ, «παρών» Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας, και Σπαρτιάτες