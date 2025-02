Ο Όμιλος QUALITY & RELIABILITY ανακοινώνει μια σημαντική στρατηγική επέκταση στον τομέα του ψηφιακού τραπεζικού μετασχηματισμού και τεχνολογικών λύσεων τραπεζικής μέσω της θυγατρικής QnR Financial Services Α.Ε.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η QNR, κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής και υλοποίησης συστημάτων, προχωρά δυναμικά στον 2ο στρατηγικό της στόχο, την ανάπτυξη υπηρεσιών στον ευρύτερο τραπεζικό χώρο και τον εκσυγχρονισμό ψηφιακών τραπεζικών συστημάτων, την προώθηση της τραπεζικής τεχνολογίας, όπως αυτές εξελίσσονται στη νέα ψηφιακή εποχή της κορυφαίας ποιότητας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Στα πλαίσια αυτής της διεύρυνσης η Q&R Financial Services, έχει συνάψει strategic partnership με ένα κορυφαίο οικοσύστημα προμηθευτών τεχνολογίας που προσφέρουν σύγχρονες λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών εργασιών και είναι σε θέση να υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Τραπεζικών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή.

Βασικός άξονας των νέων υπηρεσιών, να συμβουλέψει και να βοηθήσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δυνατότητες, να βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες τους και να προσφέρουν ανώτερη εμπειρία στους πελάτες τους, μέσω τεχνολογικών λύσεων αιχμής.

Το νέο σχήμα έχει στελεχωθεί με μια δυναμική ομάδα στελεχών, πρώτης γραμμής, με σημαντική εμπειρία στον τραπεζικό χώρο και στην τεχνολογία με εξειδίκευση στα κεντρικά συστήματα (core) τραπεζικών εργασιών και πληρωμών, στη διαχείριση περιουσίας και στις επενδύσεις, στη διαχείριση διαθεσίμων και τις λειτουργίες back office, στη διαχείριση κινδύνων και στην τεχνολογία κανονιστικής συμμόρφωσης, στο cloud computing, στην ανάλυση δεδομένων καθώς και σε λύσεις που βασίζονται στη τεχνητή νοημοσύνη και στο blockchain.

Επικεφαλής των νέων δραστηριοτήτων αναλαμβάνει ο Χρήστος Δάλλης, στέλεχος με πάνω από 25χρόνια εμπειρία στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εκτεταμένη γνώση του συνολικού εύρους λειτουργιών των τραπεζικών ιδρυμάτων με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά προϊόντα κεφαλαιαγορών, επενδύσεων και διαχείρισης διαθεσίμων, τον διακανονισμό και διαχείριση των συναλλαγών τους καθώς και στην αποτίμηση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, στη λογιστική απεικόνισή τους και στη διαχείριση των κινδύνων τους.

Ο κ. Χρήστος Δάλλης έχει διατελέσει στέλεχος στη διαχείριση κινδύνων και Διευθυντής Χρηματοοικονομικών & Επενδυτικών Λειτουργιών της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιριών Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε. και NBG International Holdings B.V. του Ομίλου ΕΤΕ, ενώ προηγουμένως διετέλεσε Regional Client Services Manager – Central & Eastern Europe στην Temenos όπου και συμμετείχε σε προγράμματα μετασχηματισμού και έργα πληροφορικής διεθνών τραπεζικών οργανισμών (μεταξύ άλλων ING, Credit Suisse, Nordea).

Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ με ειδίκευση στη βιομηχανική διοίκηση και την οικονομική των επιχειρήσεων, κάτοχος M.Sc. (Econs) in Operational Research and Information Systems από το London School of Economics κι έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Developing Leadership in Global Banking του INSEAD».

O Δρ. Παναγιώτης Πασχαλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Quality & Reliability Α.Ε. δήλωσε:

«Με την QnR Financial Services, επεκτείνουμε τη δραστηριότητά του Ομίλου μας στην πληροφορική για τον χρηματοοικονομικό τομέα, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τραπεζών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Η δέσμευση του Ομίλου QnR και των μετόχων μας είναι να παρέχουμε τεχνολογίες αιχμής, κορυφαίες υπηρεσίες πληροφορικής και να αποτελέσουμε τον αξιόπιστο συνεργάτη των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα».