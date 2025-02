Βορίδης για Τέμπη: Κανιβαλίζουν τη δικαιοσύνη πριν ακόμη εκδώσει οποιαδήποτε απόφαση

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, σύμφωνα με την οποία έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη, ο υπουργός Επικρατείας τη χαρακτήρισε «απαράδεκτη»