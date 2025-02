Δένδιας:-Με-καινοτομία,-νέες-τεχνολογίες-και-νέα-Δομή-Δυνάμεων-προχωράμε-στη-μεγαλύτερη-μεταρρύθμιση-στις-Ένοπλες-Δυνάμεις

Your browser does not support the audio element.

«Στις 4 Μαρτίου θα παρουσιάσω στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής εξοπλιστικό πρόγραμμα 10 συν 10 ετών», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας