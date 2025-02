Συνάντηση Ανδρουλάκη – Θρασκιά τη Δευτέρα: Προς ένταξη στο ΠΑΣΟΚ η ανεξάρτητη βουλευτής

Η Ράνια Θρασκιά είχε ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές και τις εξελίξεις με τον Στέφανο Κασσελάκη