«Θα δημιουργηθεί λιμάνι διαφυγής στη Σαντορίνη», ενημέρωσε ο Κικίλιας

Πρόκειται για μια τριμερή συμφωνία της Πολιτικής Προστασίας και των Ενόπλων Δυνάμεων που αναλαμβάνουν την υλοποίηση του λιμανιού αυτού