Καραμέρος: Τελικά η δήθεν ευαισθησία τους για τα Τέμπη κράτησε μόνο λίγες μέρες

Your browser does not support the audio element.

«Το μόνο που τους νοιάζει είναι να σώσουν την καρέκλα τους», αναφέρει, μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Γιώργος Καραμέρος