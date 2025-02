Τhessaloniki Summit – Παναγιωτόπουλος: Στάση αναμονής για το μεταναστευτικό μετά την πτώση Άσαντ

«Μέχρι στιγμής, η πτώση του καθεστώτος ‘Ασαντ, δεν έχει οριστικοποιήσει κάποιες τάσεις στις προσφυγικές ροές», ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου