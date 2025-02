Κυκλική Οικονομία: Διψήφιος ρυθμός ανάπτυξης μέχρι το 2029 – Οι ηγέτες του κλάδου

Σημαντική ανάπτυξη καταγράφει η αγορά της κυκλικής οικονομίας λαμβάνοντας ώθηση από την κλιματική κρίση και τη στροφή των επιχειρήσεων σε πιο βιώσιμες πρακτικές.

Σημαντική ανάπτυξη καταγράφει η αγορά της κυκλικής οικονομίας λαμβάνοντας ώθηση από την κλιματική κρίση και τη στροφή των επιχειρήσεων σε πιο βιώσιμες πρακτικές.

Το μέγεθος της αγοράς της κυκλικής οικονομίας έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καταγράφοντας αύξηση από 463,07 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 σε περίπου 517,79 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της The Business Research Company. Αυτό αντιπροσωπεύει έναν σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 11,8% (CAGR). Η όλο και μεγαλύτερη στροφή που καταγράφουν οι οργανισμοί στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου, η εμφάνιση κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων και η άνοδος των έξυπνων πόλεων αποτελούν τους παράγοντες που ενισχύουν την αγορά.

Κοιτάζοντας το μέλλον, η αγορά κυκλικής οικονομίας προβλέπεται να φθάσει τα 798,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2029 με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 11,4%. Αυτή η ανάπτυξη μπορεί να αποδοθεί στην αυξανόμενη πίεση για κατάργηση των χωματερών και βελτίωση των μεθόδων της διαχείρισης απορριμμάτων, στην αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, στη συνεχή άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου και στις ψηφιακές πλατφόρμες μεταπώλησης, στην ανάγκη για ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην αύξηση των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης και στην κλιμάκωση των περιβαλλοντικών ανησυχιών. Οι βασικές τάσεις στην περίοδο πρόβλεψης περιλαμβάνουν τις τεχνολογικές εξελίξεις, την εξέλιξη της τεχνολογίας ανακύκλωσης, τις ψηφιακές τεχνολογίες, τον οικολογικό σχεδιασμό και την εφαρμογή blockchain για ιχνηλασιμότητα.

Οι μεγαλύτεροι παίκτες στην αγορά της κυκλικής οικονομίας

Μεγάλοι όμιλοι από όλους τους κλάδους ηγούνται της ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας. Ενδεικτικά αναφέρονται επιχειρήσεις όπως η Nestlé S.A., η Braskem S.A., η Sony Group Corporation, η Unilever PLC, η Panasonic Holdings Corporation, η International Business Machines Corporation IBM, η Cisco Systems Inc., η Veolia Environnement International, η Holding S.A. Adidas AG, H&M Hennes & Mauritz AB, Waste Management Inc., Remondis SE & Co. KG, Eastman Chemical Company, Assurant Inc., The Savola Group, Levi Strauss & Co., Hitachi Zosen Corporation, UL Solutions Inc., Renewi plc, Daiseki Group. Υπηρεσίες, TerraCycle Inc., ECOR Global Inc., Cloverly Inc. και Madewell.

Τι οδηγεί όμως αυτή την πρωτοφανή ανάπτυξη;

Ένας σημαντικός μοχλός ανάπτυξης για την αγορά της κυκλικής οικονομίας είναι ο αυξανόμενος όγκος ηλεκτρονικών απορριμμάτων ή ηλεκτρονικών αποβλήτων, που αναφέρονται σε απορριπτόμενες ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές όπως υπολογιστές, smartphone και οικιακές συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται πλέον ή έχουν φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Ο όγκος των ηλεκτρονικών απορριμμάτων αυξάνεται λόγω των αναβαθμίσεων προϊόντων, της μικρότερης διάρκειας ζωής των συσκευών και της αυξανόμενης ζήτησης των καταναλωτών για τα πιο πρόσφατα ηλεκτρονικά gadget, με ταχύτερη απαξίωση και απόρριψη παλαιότερων συσκευών.

Η αγορά έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από γεωγραφικούς παράγοντες. Η Ευρώπη ήταν διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στην αγορά της κυκλικής οικονομίας το 2024, ενώ η έκθεση καλύπτει άλλες περιοχές όπως η Ασία-Ειρηνικός, η Δυτική Ευρώπη, η Ανατολική Ευρώπη, η Βόρεια Αμερική, η Νότια Αμερική, η Μέση Ανατολή, η Αφρική.