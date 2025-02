Μαρινάκης: Αντιδημοκρατικό παραλήρημα από τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, μονόδρομος η διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ

Your browser does not support the audio element.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Παναγιωτόπουλος χαρακτήρισε «συμμορία» την κυβέρνηση και «χαζό πρωθυπουργό» τον Κυριάκο Μητσοτάκη σύμφωνα με βίντεο ιστοσελίδας