Η Γερμανία σε κρίσιμο… σταυροδρόμι – U.Malmendier, T. Kroeger, & C. Zuber

Η γερμανική οικονομία παλεύει με τη στασιμότητα της ανάπτυξης, την ταχεία γήρανση του πληθυσμού και τη μείωση της ανταγωνιστικότητας. Χωρίς αποφασιστική, συντονισμένη δράση τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, η χώρα θα μπορούσε και πάλι να γίνει γνωστή ως ο «άρρωστος άνθρωπος της Ευρώπης».

ΒΕΡΟΛΙΝΟ – Ο ρόλος της Γερμανίας ως κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας βρίσκεται σε κίνδυνο. Η ανάπτυξη είναι αναιμική από το 2019, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει βαθιές διαρθρωτικές προκλήσεις: γήρανση του πληθυσμού, στενή αγορά εργασίας, φθίνουσα αύξηση της παραγωγικότητας και πρωτοφανή επίπεδα αβεβαιότητας πολιτικής.

Συνδυάζοντας αυτές τις προκλήσεις, οι δημόσιες επενδύσεις στην εκπαίδευση και τις υποδομές ήταν ανεπαρκείς ακόμη και για τη διατήρηση του υπάρχοντος κεφαλαίου. Το Γερμανικό Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (GCEE) προβλέπει ότι η δυνητική αύξηση της παραγωγής θα είναι κατά μέσο όρο μόλις 0,3% ετησίως για το υπόλοιπο της δεκαετίας – το ένα τέταρτο του μέσου ρυθμού κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2010. Ενόψει των πρόωρων εκλογών στη χώρα στις 23 Φεβρουαρίου, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η οικονομία βρίσκεται στην κορυφή των ανησυχιών των ψηφοφόρων.

Ενώ οι εξωτερικές και εσωτερικές αλλαγές έχουν συμβάλει στην τρέχουσα δυσφορία της Γερμανίας, ο πιο σημαντικός παράγοντας μπορεί να βρεθεί στις μακροπρόθεσμες τάσεις που επιβαρύνουν την οικονομία της. Χωρίς τολμηρή, συντονισμένη δράση τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, η Γερμανία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει παρατεταμένη οικονομική στασιμότητα και σταθερή πτώση της ανταγωνιστικότητας, για άλλη μια φορά, όπως την ονόμασε ο Economist πριν από ένα τέταρτο του αιώνα, « ο άρρωστος άνθρωπος της Ευρώπης ».

Πώς έγιναν τόσο ζοφερές οι οικονομικές συνθήκες στη Γερμανία; Καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 2010, η γερμανική οικονομία ήταν φάρος σταθερότητας και ανάπτυξης. Η ισχυρή βιομηχανική της βάση και οι ανταγωνιστικές εξαγωγές παρείχαν μια σταθερή βάση οικονομικής ανθεκτικότητας, επιτρέποντας στη χώρα να ανακάμψει γρήγορα ακόμη και από το σοκ του COVID-19.

Λοιπόν, τι άλλαξε; Στη ρίζα των οικονομικών προκλήσεων της Γερμανίας βρίσκεται η μεγάλη εξάρτησή της από τον μεταποιητικό τομέα. Αν και ο ρόλος της μεταποίησης έχει μειωθεί παγκοσμίως τις τελευταίες δεκαετίες, με πολλές προηγμένες οικονομίες να στρέφονται προς την ανάπτυξη με γνώμονα τις υπηρεσίες και την τεχνολογία, η Γερμανία άργησε να προσαρμοστεί σε αυτές τις αλλαγές. Ως αποτέλεσμα, ο μεταποιητικός τομέας της Γερμανίας, κάποτε πυλώνας οικονομικής δύναμης, έχει μετατραπεί σε υποχρέωση καθώς οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, η αλλαγή των εμπορικών προτύπων και οι εύθραυστες αλυσίδες εφοδιασμού έχουν καταστήσει το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας με γνώμονα τις εξαγωγές ολοένα και πιο μη βιώσιμο.

Η απροθυμία της Γερμανίας να αναθεωρήσει ένα οικονομικό μοντέλο που είχε εξαιρετικά καλή απόδοση για τόσο καιρό είναι κατανοητή. Για μεγάλο μέρος της προηγούμενης δεκαετίας, η μεταποίηση ήταν ο κύριος μοχλός ανάπτυξης, καθώς οι βιομηχανίες μεσαίας τεχνολογίας ωφελήθηκαν πάρα πολύ από την παγκοσμιοποίηση και την αυξανόμενη ζήτηση εισαγωγών από αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα. Αλλά οι γερμανικές εταιρείες αντιμετωπίζουν τώρα εντεινόμενο ανταγωνισμό στις αγορές που κυριαρχούσαν κάποτε. Εν τω μεταξύ, η βραδύτητα της Γερμανίας να αναπτύξει τομείς υψηλής τεχνολογίας και προσανατολισμένους στις υπηρεσίες την άφησε πίσω από τους ομολόγους της και η θέση της σε άλλους κλάδους έντασης γνώσης έχει επίσης υποφέρει.

Εμπόδια στην ανάπτυξη

Μια πιο πρόσφατη αιτία ανησυχίας είναι η αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα, που επιδεινώνεται από την αναποφασιστικότητα. Οι καθυστερημένες μεταρρυθμίσεις και οι ασαφείς στρατηγικές έχουν προκαλέσει σύγχυση μεταξύ των επιχειρήσεων και των χρηματοοικονομικών παραγόντων, περιορίζοντας πιθανώς τις ιδιωτικές επενδύσεις και εμποδίζοντας την ικανότητα της χώρας να προσαρμοστεί στις νέες οικονομικές πραγματικότητες. Μια έρευνα του Γερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (DIHK) δείχνει ότι η αβεβαιότητα πολιτικής συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ανησυχιών των ηγετών των επιχειρήσεων, παράλληλα με το κόστος εργασίας και τις τιμές ενέργειας και πρώτων υλών (βλ. διάγραμμα 1).

Οι αυξανόμενες ανησυχίες των ηγετών των γερμανικών επιχειρήσεων για το κόστος εργασίας και τις ελλείψεις εργαζομένων είναι κατανοητές. Το κόστος εργασίας στη Γερμανία είναι από τα υψηλότερα στον κόσμο, λόγω των επίμονων ελλείψεων, οι οποίες υπονομεύουν την ικανότητα της χώρας να ανταγωνίζεται σε τομείς έντασης εργασίας και ευαίσθητους στις τιμές. Η υποτονική αύξηση της παραγωγικότητας και η αύξηση των μισθών έχουν οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση του κόστους εργασίας. Κατά συνέπεια, όπως δείχνει το Διάγραμμα 2, το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος της Γερμανίας έχει επιδεινωθεί σε σχέση με άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες όπως η Γαλλία και η Ισπανία, διαβρώνοντας το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Αυτό που προκαλεί απογοήτευση σε αυτές τις εξελίξεις είναι ότι ήταν σε μεγάλο βαθμό προβλέψιμες, δεδομένων των δημογραφικών τάσεων. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού στη χώρα, λόγω της ραγδαίας γήρανσης του πληθυσμού, είναι γνωστή εδώ και δεκαετίες, αλλά ελάχιστα έχουν γίνει για να μετριαστεί ο αντίκτυπός της.

Για να χειροτερέψουν τα πράγματα, η γήρανση του πληθυσμού αναμένεται να επιταχυνθεί τα επόμενα 15 χρόνια, καθώς όλο και περισσότεροι Γερμανοί baby boom φτάνουν στην ηλικία συνταξιοδότησης. Οι προβολές υποδηλώνουν ότι η αναλογία εξάρτησης των ηλικιωμένων – το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω προς τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας (ηλικίας 20-64 ετών) – θα διπλασιαστεί σχεδόν μεταξύ 2000 και 2035. Το 2022, η Γερμανία είχε περίπου τρία άτομα σε ηλικία εργασίας για κάθε άτομο ηλικίας 65 ετών και άνω. Μέχρι το 2040, ο αριθμός αυτός αναμένεται να μειωθεί σε μόλις δύο , καθώς τα σταθερά χαμηλά ποσοστά γεννήσεων και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής αναδιαμορφώνουν το δημογραφικό προφίλ της χώρας.

Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας έχουν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και εργάζονται λιγότερες ώρες, συρρικνώνοντας περαιτέρω το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό. Η Γερμανία ακολουθεί ακόμη και χώρες με παρόμοια δημογραφική δομή, ειδικά μεταξύ των εργαζομένων άνω των 50 ετών. Μεταξύ των ατόμων ηλικίας 50-74 ετών, το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό της Γερμανίας είναι 56,7%, σε σύγκριση με 58% στη Νορβηγία, 59% στη Σουηδία και πολύ πάνω από 60% στην Ιαπωνία και τη Νέα Ζηλανδία. Η διαφορά οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα της Γερμανίας, το οποίο επιτρέπει σε ορισμένους πολίτες να συνταξιοδοτηθούν στα 63, δημιουργώντας ισχυρά κίνητρα να εγκαταλείψουν νωρίς το εργατικό δυναμικό. Η οικονομική στασιμότητα επιδεινώνει το πρόβλημα, επειδή οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές πιέσεις απαντούν συχνά απολύοντας εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας.

Όπως υποδηλώνει η έρευνα του DIHK, το υψηλό κόστος ενέργειας και πρώτων υλών είναι άλλο ένα σημαντικό εμπόδιο για την επιχειρηματική δραστηριότητα στη Γερμανία. Οι τιμές της ενέργειας –ιδίως της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου– είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη και σημαντικά υψηλότερες από ό,τι σε άλλες περιοχές, θέτοντας μια σοβαρή πρόκληση για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες όπως τα χημικά και ο χάλυβας.

Αν και οι τιμές της ενέργειας έχουν υποχωρήσει από τότε που έφτασαν σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ το 2022, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου για τους βιομηχανικούς πελάτες στη Γερμανία παραμένουν πάνω από τον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο μέσο όρο. Το πρώτο εξάμηνο του 2024, οι ενεργοβόρες γερμανικές επιχειρήσεις πλήρωσαν περίπου 0,25 € (0,26 $) ανά κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας – πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 0,22 € ανά kWh.

Οι τιμές του φυσικού αερίου ακολούθησαν παρόμοια τροχιά, καθώς οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου σε τιμές παγκόσμιας αγοράς έχουν αντικαταστήσει τις φθηνότερες ρωσικές προμήθειες. Το αυξανόμενο κόστος έχει διαβρώσει την ανταγωνιστικότητα των τιμών των γερμανικών προϊόντων, δίνοντας κίνητρα στις εταιρείες να μεταφέρουν την παραγωγή σε πιο προσιτές περιοχές.

Εκτός από το ότι πλήττουν τις υπάρχουσες βιομηχανίες, οι υψηλές τιμές ενέργειας εμποδίζουν επίσης την ανάπτυξη των αναδυόμενων τομέων. Για παράδειγμα, η ζήτηση για κέντρα δεδομένων αναμένεται να αυξηθεί καθώς οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσονται γρήγορα. Αλλά όσο οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία παραμένουν πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και άλλες θα συνεχίσουν να αναζητούν πιο οικονομικά αποδοτικές λύσεις αλλού.

Ευκαιρίες για Αναζωογόνηση

Πώς μπορεί η Γερμανία να ξεφύγει από την τρέχουσα δύσκολη θέση; Ένα προφανές σημείο εκκίνησης είναι να κλείσει το χάσμα παραγωγικότητας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το χάσμα δεν είναι πρόσφατη εξέλιξη: τα τελευταία 20 χρόνια, η αύξηση της παραγωγικότητας των ΗΠΑ ξεπέρασε τη Γερμανία κατά μέσο όρο κατά μία ποσοστιαία μονάδα ετησίως .

Το χάσμα παραγωγικότητας έχει διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς οι ΗΠΑ έχουν κάνει μεγάλα βήματα σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιακή υποδομή και οι υπηρεσίες υψηλής αξίας. Το 2024, μόνο το 20% των γερμανικών εταιρειών χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ, το θρυλικό Mittelstand ) – που από καιρό θεωρούνταν η ραχοκοκαλιά της γερμανικής οικονομίας – υστερούν ακόμη περισσότερο, λόγω των οικονομικών και τεχνικών φραγμών.

Ενώ κυβερνητικές πρωτοβουλίες όπως ο Οργανισμός Καινοτομίας στην Κυβερνοασφάλεια προσπάθησαν να επιταχύνουν τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της Γερμανίας, η χώρα εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ στους περισσότερους δείκτες ψηφιακής υποδομής του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας . Η ευρυζωνική κάλυψη παραμένει περιορισμένη, ειδικά στις αγροτικές περιοχές, και οι επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και την κατάρτιση είναι ανεπαρκείς.

Η κάλυψη αυτού του χάσματος αντιπροσωπεύει μια σημαντική ευκαιρία για τη Γερμανία, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιακή υποδομή θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας. Για να προωθήσουν τη μελλοντική ανάπτυξη, οι γερμανικές εταιρείες και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να μετατοπίσουν την εστίασή τους από τις παραδοσιακές βιομηχανίες όπως τα χημικά και η αυτοκινητοβιομηχανία σε αναδυόμενους τομείς όπως οι βιοεπιστήμες. Πέρα από την επέκταση της ευρυζωνικής πρόσβασης, η στοχευμένη υποστήριξη – ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ – θα είναι ζωτικής σημασίας για τη διευκόλυνση της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων προηγμένων τεχνολογιών.

Η ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Η δημιουργία τυποποιημένων κυβερνητικών πλατφορμών, όπως ένα ενοποιημένο σύστημα εγγραφής επιχειρήσεων στα 16 Länder (ομοσπονδιακά κρατίδια) της Γερμανίας, θα μπορούσε να εξορθολογίσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, προς όφελος τόσο των νοικοκυριών όσο και των εταιρειών, ενισχύοντας παράλληλα τα επενδυτικά κίνητρα. Αυτό ισχύει επίσης για την ψηφιοποίηση εφαρμογών και τις διαδικασίες σχεδιασμού για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Χωρίς αυτά τα μέτρα, η Γερμανία κινδυνεύει να χάσει έδαφος στον παγκόσμιο αγώνα για τεχνολογική και οικονομική ηγεσία.

Τελικά, η τεχνολογική καινοτομία και η οικονομική ανάπτυξη τείνουν να οδηγούνται από νεότερες εταιρείες. Και αυτό υπογραμμίζει ένα θεμελιώδες γερμανικό μειονέκτημα: ενώ η χώρα έχει βελτιώσει σημαντικά το οικοσύστημά της για startup και είναι αποτελεσματική στην καλλιέργεια εταιρειών στα σπάργανά τους, αγωνίζεται να τις διατηρήσει καθώς κλιμακώνονται.

Για να εξελιχθούν σε ανταγωνιστικές εταιρείες παγκοσμίως, οι νεοφυείς επιχειρήσεις απαιτούν σημαντικούς οικονομικούς πόρους, πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και ένα υποστηρικτικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Ενώ η χρηματοδότηση στα αρχικά στάδια έχει αυξηθεί από το 2007, η χρηματοδότηση σε μεταγενέστερο στάδιο παραμένει σημαντικό εμπόδιο. Μόνο το 4% των γερμανικών startups αναβαθμίζονται με επιτυχία, σε σύγκριση με το 9% στις ΗΠΑ. Το 2022, το μέσο μέγεθος συναλλαγής στην Ευρώπη ήταν περίπου 8 εκατ. ευρώ, ενώ στις ΗΠΑ ήταν σχεδόν 14 εκατ. ευρώ και, από το 2019, περισσότερο από το 40% των γύρους χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών εταιρειών περιελάμβανε τουλάχιστον έναν ξένο επενδυτή. Ενώ οι εισροές κεφαλαίων είναι ζωτικής σημασίας –ιδιαίτερα για τη χρηματοδότηση μεταγενέστερων σταδίων– η υπερβολική εξάρτηση από ξένους επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων αυξάνει τον κίνδυνο οι εταιρείες να διατηρήσουν τα κέρδη τους στο εξωτερικό ή να μετεγκατασταθούν σε άλλες αγορές, παίρνοντας μαζί τους τις καινοτομίες, τις θέσεις εργασίας και τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Τα οφέλη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Για να διασφαλιστεί ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να κλιμακωθούν χωρίς να στηρίζονται σε ξένους επενδυτές, η Γερμανία πρέπει να προωθήσει μια εγχώρια αγορά επιχειρηματικών κεφαλαίων για χρηματοδότηση στο στάδιο της ανάπτυξης, να δημιουργήσει κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και να εφαρμόσει στοχευμένες πολιτικές με στόχο τη διατήρηση νεοφυών επιχειρήσεων υψηλών δυνατοτήτων. Η αποτυχία δράσης κινδυνεύει να χάσει αυτές τις επιχειρήσεις και να υπονομεύσει τη θέση της Γερμανίας ως κόμβου καινοτομίας σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά.

Η οικοδόμηση μιας αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων σε ολόκληρη την ΕΕ είναι εξίσου κρίσιμη, καθώς απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως όταν πρόκειται για χρηματοδότηση σε μεταγενέστερο στάδιο. Η διαδικασία θα πρέπει να περιλαμβάνει κινητοποίηση πόρων μέσω ιδρυμάτων όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Πρωτοβουλία European Tech Champions Initiative. Ενώ οι δημόσιες επενδύσεις μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της χρηματοδότησης σε μεταγενέστερο στάδιο, θα πρέπει να διευκολύνουν μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη διαχείριση κινδύνων εστιάζοντας σε έμμεσες επενδύσεις μέσω ταμείων επιχειρηματικού κεφαλαίου. Αυτό θα διασφάλιζε ότι οι επενδύσεις καθοδηγούνται από την τεχνογνωσία και τη γνώση της αγοράς έμπειρων διαχειριστών κεφαλαίων.

Η συνεργασία μεταξύ της Γερμανίας και άλλων κρατών μελών της ΕΕ είναι απαραίτητη. Επί του παρόντος, ο κατακερματισμός των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών περιορίζει τις επενδυτικές ροές και περιορίζει την ικανότητα των κυβερνήσεων να υποστηρίζουν startups και scaleups. Ένα σημαντικό εμπόδιο είναι η ασυνέπεια στα εθνικά καθεστώτα αφερεγγυότητας, γεγονός που καθιστά δύσκολη την εκτίμηση των αξιών ρευστοποίησης των διασυνοριακών επενδύσεων. Αυτές οι ανισότητες οδηγούν σε σημαντικές διακυμάνσεις στα ποσοστά ανάκαμψης, αποθαρρύνοντας τους επενδυτές. Η βελτίωση και η εναρμόνιση των εθνικών καθεστώτων αφερεγγυότητας σε όλη την Ευρώπη θα μειώσει το κόστος, θα διοχετεύσει περισσότερους πόρους σε καινοτόμες και αποτελεσματικές εταιρείες, θα προωθήσει τις διασυνοριακές επενδύσεις και θα ενισχύσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Ωστόσο, η αυξημένη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση προσφέρει σημαντικά οφέλη για τη γερμανική οικονομία πέρα ​​από τις εισροές κεφαλαίων. Η πρόσβαση σε μια ενιαία αγορά άνω των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών δίνει τη δυνατότητα στις γερμανικές επιχειρήσεις να επεκταθούν χωρίς να αντιμετωπίζουν εμπορικούς φραγμούς – ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια οικονομία που βασίζεται στις εξαγωγές και για τις αναδυόμενες εταιρείες που αποφασίζουν εάν θα κλιμακωθούν στις ΗΠΑ ή την ΕΕ.

Επιπλέον, η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα επέτρεπε στις βιομηχανίες –ακόμη και σε παραδοσιακούς τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, τα μηχανήματα και τα χημικά– να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας, να μειώσουν το κόστος και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα. Το απρόσκοπτο διασυνοριακό εμπόριο θα ενίσχυε επίσης τις άκρως ολοκληρωμένες αλυσίδες εφοδιασμού της Γερμανίας, ενισχύοντας την παραγωγική αποδοτικότητα και αντιμετωπίζοντας τις κανονιστικές ασυνέπειες που εμποδίζουν τις διασυνοριακές λειτουργίες. Αν υπήρξε ποτέ η στιγμή να επιδιωχθεί η πλήρης οικονομική ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, είναι τώρα.

Επένδυση στη Μακροπρόθεσμη Ανάπτυξη

Καθώς η Γερμανία ανοίγει την οικονομία της σε επενδύσεις προσανατολισμένες στο μέλλον, πρέπει να δεσμευτεί για δημόσιες δαπάνες που ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Πολύ συχνά, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν παραμελήσει έργα των οποίων οι αποδόσεις θα πραγματοποιούνταν μόνο μετά τον επόμενο εκλογικό κύκλο, με μόνιμες οικονομικές συνέπειες.

Η χρόνια ανεπαρκής επένδυση της Γερμανίας στην εκπαίδευση και τις υποδομές είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση ανέρχονται στο 4,5% του ΑΕΠ , κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 4,8% . Οι πιο πρόσφατες βαθμολογίες της χώρας από το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΟΣΑ και το Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αξιολόγηση Ικανοτήτων Ενηλίκων τονίζουν τις ελλείψεις σε βασικές δεξιότητες όπως η παιδεία, η αριθμητική και η επίλυση προβλημάτων. Τέτοιες ελλείψεις υπονομεύουν την ικανότητα του εργατικού δυναμικού να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις μιας ταχέως μεταβαλλόμενης παγκόσμιας οικονομίας.

Ομοίως, οι απαρχαιωμένες υποδομές μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακών υποδομών της Γερμανίας εμποδίζουν τη συνδεσιμότητα και την αργή ανάπτυξη της παραγωγικότητας. Σχεδόν οι μισές γέφυρες στους ομοσπονδιακούς δρόμους είναι σε «επαρκή» κατάσταση ή χειρότερα , ενώ το σιδηροδρομικό δίκτυο απαιτεί εκτεταμένες αναβαθμίσεις. Ως αποτέλεσμα, οι δρόμοι της Γερμανίας είναι μποτιλιαρισμένοι και οι σιδηρόδρομοί της είναι αναξιόπιστοι, διακόπτοντας τις εμπορευματικές μεταφορές και την οικονομική δραστηριότητα.

Για να προωθήσουν σταθερές, προσανατολισμένες στο μέλλον δαπάνες, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να κάνουν τρία βασικά βήματα. Πρώτον, θα πρέπει να εφαρμόσουν συστηματικές αναλύσεις κόστους-οφέλους για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών δημόσιου σχεδιασμού.

Δεύτερον, η Γερμανία πρέπει να μεταρρυθμίσει το φρένο χρέους της, το οποίο περιορίζει τις δαπάνες του ελλείμματος στο 0,35% του ΑΕΠ. Αν και προορίζεται να επιβάλει δημοσιονομική πειθαρχία, η ακαμψία του κινδυνεύει να καταπνίξει τις επενδύσεις. Μια ρεαλιστική μεταρρύθμιση θα μπορούσε να ενισχύσει τη δημοσιονομική ευελιξία χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη μείωση του χρέους. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει μια μεταβατική φάση μετά από περιόδους κατά τις οποίες αίρεται το φρένο χρέους για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως φυσικές καταστροφές και άλλες κρίσεις εκτός του ελέγχου της κυβέρνησης. Η σταδιακή κατάργηση της πέδησης του χρέους θα μπορούσε να συμβάλει στη διασφάλιση ότι η βραχυπρόθεσμη ελάφρυνση δεν θα γίνει σε βάρος της μακροπρόθεσμης σταθερότητας και θα μπορούσε να μετριάσει τις επιπτώσεις των εξωτερικών οικονομικών κραδασμών.

Επιπλέον, το όριο του διαρθρωτικού ελλείμματος θα πρέπει να προσαρμοστεί με βάση τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ. Όταν ο λόγος του χρέους είναι κάτω του 90%, το όριο του ελλείμματος θα μπορούσε να αυξηθεί στο 0,5% του ΑΕΠ. Εάν η αναλογία πέσει κάτω από το 60%, το όριο θα μπορούσε να αυξηθεί στο 1%. Το τρέχον φρένο 0,35% θα εξακολουθήσει να ισχύει εάν ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ υπερβεί το 90%. Σύμφωνα με τις προσομοιώσεις του GCEE, μια τέτοια προσέγγιση θα διατηρήσει τον δείκτη χρέους της Γερμανίας σε πτωτική τροχιά.

Τέλος, και ίσως το πιο κρίσιμο, η Γερμανία χρειάζεται νέες θεσμικές ρυθμίσεις για να διασφαλίσει ότι τα δημόσια κονδύλια κατευθύνονται προς τις δαπάνες για την εκπαίδευση και τις υποδομές. Μια λύση είναι μια νομοθετική εντολή που ορίζει ένα ελάχιστο επίπεδο επένδυσης στην εκπαίδευση – όπως ένα σημείο αναφοράς για τις δαπάνες ανά μαθητή – για να εγγυηθεί σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση. Δεδομένου ότι οι τοπικές κυβερνήσεις επωμίζονται τις περισσότερες δαπάνες που σχετίζονται με την εκπαίδευση, ένα τέτοιο μέτρο θα πρέπει να εφαρμοστεί σε κρατικό επίπεδο.

Όσον αφορά τις υποδομές μεταφορών, ένα μόνιμο επενδυτικό ταμείο θα μπορούσε να σταθεροποιήσει τις δαπάνες σε οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα εξασφαλίζοντας αποκλειστικές πηγές εσόδων. Η εμπειρία της Ελβετίας δείχνει ότι αξιόπιστα ρεύματα χρηματοδότησης, όπως τα διόδια φορτηγών και επιβατικών οχημάτων, θα μπορούσαν να παρέχουν μακροπρόθεσμη οικονομική υποστήριξη για τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό της υποδομής.

Ο αναπροσανατολισμός των εσόδων από τους φόρους ενέργειας και μηχανοκίνητων οχημάτων στο ταμείο μεταφορών θα μπορούσε να προσφέρει μια σταθερή οικονομική βάση. Εάν περιοριστεί σε ομοσπονδιακά έργα μεταφορών, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Ψηφιακών και Μεταφορών της Γερμανίας θα μπορούσε να το επιβλέπει, διατηρώντας χαμηλά το διοικητικό κόστος ενσωματώνοντας το ταμείο στις υπάρχουσες δομές αντί να δημιουργήσει μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Για την ευθυγράμμιση των δαπανών με τους ευρύτερους κυβερνητικούς στόχους, το ταμείο θα πρέπει να υιοθετήσει μια διατροπική προσέγγιση, συντονίζοντας τις στρατηγικές επενδύσεις στις οδικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές.

Σίγουρα, η προοπτική της Γερμανίας απέχει πολύ από το να είναι απελπιστική. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για τη χώρα να αποκαταστήσει την αναπτυξιακή της δυναμική. Πρέπει όμως να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του εικοστού πρώτου αιώνα διαφοροποιώντας την οικονομία της και αναπτύσσοντας νέες μηχανές ανάπτυξης, ανταποκρινόμενη αποφασιστικά στις δυσμενείς δημογραφικές τάσεις και κλείνοντας το επενδυτικό χάσμα που μαστίζει το εκπαιδευτικό σύστημα και τις υποδομές της Γερμανίας. Η προσκόλληση σε αυτό που λειτούργησε στο παρελθόν είναι μια σίγουρη συνταγή για συνεχιζόμενη οικονομική στασιμότητα.

Ulrike Malmendier

Ulrike Malmendier, a member of the German Council of Economic Experts, is Professor of Finance and Economics at the University of California, Berkeley.

Thilo Kroeger

Thilo Kroeger, Senior Economist at the German Council of Economic Experts, is a postdoctoral researcher at the University of Copenhagen.

Christopher Zuber

Christopher Zuber is Senior Economist at the German Council of Economic Experts.