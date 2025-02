Το Αλφαβητάρι των Ελληνοτουρκικών Σχέσεων: Χωρικά ύδατα και αιγιαλίτιδα ζώνη – Το casus belli

Your browser does not support the audio element.

Στο 1ο επεισόδιο της νέας σειράς podcast του ΣΚΑΪ, ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, μας εξηγεί τι σημαίνει αιγιαλίτιδα ζώνη, σε τι διαφέρουν τα 6 με τα 12 ναυτικά μίλια και πώς προέκυψε το casus belli της Τουρκίας