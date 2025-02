Το-Αλφαβητάρι-των-Ελληνοτουρκικών-Σχέσεων:-ΑΟΖ-και-υφαλοκρηπίδα

Your browser does not support the audio element.

Στο 2ο επεισόδιο της νέας σειράς podcast του ΣΚΑΪ, ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, απαντά τι σημαίνουν οι λέξεις «ΑΟΖ» και «υφαλοκρηπίδα» και γιατί πρέπει να συζητάμε μόνο για αυτές με την Τουρκία